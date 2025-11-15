Portugal derrotado pelo Brasil e fora do playoff de acesso à Billie Jean Cup

A seleção portuguesa feminina de ténis perdeu este sábado com o Brasil, por 3-0, e falhou a passagem à ronda de qualificação da Billie Jean King Cup, ao terminar no último lugar do Grupo E do playoff.

Depois de terem sido derrotas pela Austrália, pela mesma margem (3-0), na primeira jornada do agrupamento, as tenistas portuguesas não conseguiram contrariar a superioridade das brasileiras, terminando com um saldo muito negativo de sets (1-12) e regressando ao Grupo 1 da zona Europa/África em 2026.

Nos courts em piso duro do centro de ténis de Hobart, na Austrália, Francisca Jorge (202.ª classificada no ranking mundial) foi derrotada por Laura Pigossi (193.ª), por duplo 4-6, no confronto entre as números um dos dois países, depois de a irmã mais nova, Matilde Jorge (255.ª), ter perdido com Nauhany Leme da Silva (672.ª), por 5-7 e 4-6.

Com o resultado uma desvantagem de 2-0 e o último lugar no Grupo E confirmado, Portugal conseguiu evitar sair de Hobart sem conquistar um único set, no encontro de pares, apesar de Inês Murta e Angelina Voloshchuk terem sido também derrotadas pelas brasileiras Ingrid Martins e Luísa Stefani, por 1-6, 6-4 e 3-6.