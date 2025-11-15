Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis feminino

Portugal derrotado pelo Brasil e fora do playoff de acesso à Billie Jean Cup

15 nov, 2025 - 16:48 • Lusa

Equipa das quinas eliminada por Brasil já depois de ter perdido com a Austrália.

A+ / A-

A seleção portuguesa feminina de ténis perdeu este sábado com o Brasil, por 3-0, e falhou a passagem à ronda de qualificação da Billie Jean King Cup, ao terminar no último lugar do Grupo E do playoff.

Depois de terem sido derrotas pela Austrália, pela mesma margem (3-0), na primeira jornada do agrupamento, as tenistas portuguesas não conseguiram contrariar a superioridade das brasileiras, terminando com um saldo muito negativo de sets (1-12) e regressando ao Grupo 1 da zona Europa/África em 2026.

Nos courts em piso duro do centro de ténis de Hobart, na Austrália, Francisca Jorge (202.ª classificada no ranking mundial) foi derrotada por Laura Pigossi (193.ª), por duplo 4-6, no confronto entre as números um dos dois países, depois de a irmã mais nova, Matilde Jorge (255.ª), ter perdido com Nauhany Leme da Silva (672.ª), por 5-7 e 4-6.

Com o resultado uma desvantagem de 2-0 e o último lugar no Grupo E confirmado, Portugal conseguiu evitar sair de Hobart sem conquistar um único set, no encontro de pares, apesar de Inês Murta e Angelina Voloshchuk terem sido também derrotadas pelas brasileiras Ingrid Martins e Luísa Stefani, por 1-6, 6-4 e 3-6.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)