  • 14 nov, 2025
Basquetebol feminino

Portugal perde na Sérvia

15 nov, 2025 - 19:38

A Islândia é o próximo adversário, na próxima terça-feira, no Barreiro.

A seleção portuguesa de basquetebol feminina perdeu contra a Sérvia na primeira jornada de qualificação para o Europeu da modalidade.

A equipa das quinas perdeu, em Belgrado, por 77-51 (23-12, 13-19, 16-12 e 25-8).

As comandadas de Ricardo Vasconcelos ganharam o segundo período e mantiveram a partida equilibrada até à entrada dos últimos 10 minutos.

Do lado luso, Sofia da Silva fez 12 pontos e Carolina Rodrigues fez 11.

A Sérvia lidera o Grupo G com quatro pontos e duas vitórias. Portugal só tem um jogo e uma derrota.

A Islândia é a outra seleção do grupo e vai defrontar as “linces” já na próxima terça-feira, no Barreiro.

