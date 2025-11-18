Lesão afasta Carlos Alcaraz da Taça Davis

O atual número um do mundo no ténis, Carlos Alcaraz, vai falhar a Taça Davis devido a uma lesão.

Nas redes sociais, o espanhol explicou que está a recuperar de um "edema no isquiotibial da perna direita e a recomendação médica é não competir."

"Sempre disse que não há melhor do que jogar pela Espanha. Estava enchia de entusiasmo poder ajudar a lutar pelo título e vou para casa de coração apertado", escreveu ainda na rede social "X".

A própria federação também já anunciou a dispensa de Alcaraz, que se juntou ao estágio na segunda-feira, mas está a contas com uma "sobrecarga muscular significativa com um edema".

A lesão vem das ATP Finals, no domingo, em que Alcaraz perdeu a final para o italiano Jannik Sinner em dois "sets". Agora, na Taça Davies, a seleção espanhola será representada por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez e Marcel Granollers.

A Espanha tem seis títulos da Taça Davis, o último conquistado em 2019 frente ao Canadá. A Itália, que também não vai contar com Sinner, venceu as últimas duas edições.