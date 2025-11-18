UAE Emirates confirma renovação de João Almeida até 2028

A equipa UAE Emirates confirmou, esta terça-feira, a renovação de contrato de João Almeida até 2028, conforme tinha revelado o empresário do ciclista à Renascença, ainda em julho.

"Temos o prazer de anunciar a renovação de contrato com João Almeida, que prolongou a sua continuidade na equipa até ao fim de 2028", pode ler-se em comunicado no site oficial da UAE, que destaca a "melhor época da carreira" do português, de 27 anos, que somou dez vitórias em 2025.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Trata-se de um prolongamento por mais dois anos, dado que o contrato de Almeida terminava em 2026. O ciclista mostra-se "muito contente" por continuar ligado à UAE: "Desde o início, senti-me em casa."

"O ambiente, o profissionalismo e a confiança que a equipa depositou em mim ajudaram-me a tornar-me melhor ciclista", afirma.

João Almeida venceu as Voltas à Romandia, ao País Basco (em que também conquistou duas etapas) e à Suíça (três), além de uma etapa no Paris-Nice e outra na Volta a Itália. No Giro, foi segundo classificado da geral, igualando o melhor resultado português de sempre numa Grande Volta — o segundo lugar de Joaquim Agostinho na Vuelta, em 1974.