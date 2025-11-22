Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Espanha vence Alemanha e está na final da Taça Davis

22 nov, 2025 - 19:04 • Lusa

A Itália é a outra finalista.

A+ / A-

A seleção de ténis espanhola derrotou a congénere alemã, por 2-1, e garantiu a qualificação para a final da Taça Davis, em Bolonha, onde vai defrontar no domingo a Itália, bicampeã da prova.

A formação capitaneada por David Ferrer, privada do contributo do número um mundial, Carlos Alcaraz, por lesão, conseguiu surpreender a equipa de Alexander Zverev (terceiro ATP), ao vencer o par decisivo, assegurando assim o regresso à final pela primeira vez desde 2019.

Depois de Pablo Carreño-Busta (89.º ATP) ter ultrapassado Jan Lennard Struff (84.º ATP), por 6-4 e 7-6 (8-6), Zverev restabeleceu a igualdade na eliminatória, ao bater Jaume Munar em duas equilibradas partidas, decididas com os parciais de 7-6 (7-2) e 7-6 (7-5), em 1h59.

Remetida a decisão do confronto para o duelo de pares, Marcel Granollers e Pedro Martínez não se retraíram perante o favoritismo de Kevin Krawietz e Tim Puetz, 11.º classificados no ranking mundial, e conquistaram o triunfo ao cabo de três sets, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-3.

Na luta pela Saladeira, a Espanha vai medir forças no domingo com a Itália, também desfalcada do seu melhor tenista, Jannik Sinner, mas favorita na corrida pela vitória na edição de 2025 da Taça Davis.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?