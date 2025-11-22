Francisca Martins e Diogo Ribeiro com ambições para Europeus de piscina curta

Os nadadores portugueses Francisca Martins, que defende um bronze da última edição, e Diogo Ribeiro mostraram ambição para a participação no Europeu de piscina curta.

Bicampeão do mundo em 2024, Diogo Ribeiro é, aos 21 anos, um dos maiores nomes do desporto nacional e, na Polónia, quer “mostrar tempos interessantes e competir com os melhores”, num evento “de bom nível”.

“Tenho a ambição e o objetivo de nadar para melhorar os meus tempos, como faço em todos os momentos de forma”, declarou, à Federação Portuguesa de Natação.

O jovem de Coimbra vai nadar os 50 e 100 metros em mariposa e livre, procurando somar uma primeira medalha em Europeus de piscina curta - na longa, foi bronze em Roma2022.

Francisca Martins vai nadar os 200, 400 e 800 metros livres, sendo recordista nacional em piscina curta nas duas primeiras distâncias, e em 2024 foi bronze nos 400.

Tem passado por um ano de afirmação, com uma medalha de prata nos Europeus sub-23 e o título mundial universitário, procurando em Lublin “chegar às finais” e superar recordes pessoais.

“Espero também que o ambiente de equipa esteja focado na competição e em elevar os resultados coletivos", explicou.

Os Europeus de piscina curta Lublin2025 vão decorrer entre 2 e 7 de dezembro, na Polónia, com uma seleção portuguesa, cuja convocatória completa ainda não foi divulgada.