Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jéssica Rodrigues com recorde dos 500m na patinagem de velocidade

22 nov, 2025 - 23:59 • Lusa

Atleta lusa ficou a 54 centésimos dos mínimos olímpicos para os Jogos Olímpicos de Inverno.

A+ / A-

A portuguesa Jéssica Rodrigues bateu o recorde nacional de 500 metros, na segunda etapa da Taça do Mundo de patinagem de velocidade no gelo, a decorrer em Calgary, Canadá.

A jovem portuguesa, que este ano se sagrou campeã mundial júnior, fixou o novo máximo nacional em 40,04 segundos, um resultado positivo com sabor agridoce, uma vez que ficou a 54 centésimos dos mínimos olímpicos para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026.

O feito deu-se um dia depois de ter batido o recorde nacional dos 1.000 metros, agora em 1.19,07 minutos, a competir na Divisão B da etapa de Calgary.

Aos 19 anos, Rodrigues procura chegar a Milão e Cortina d'Ampezzo, tendo Calgary outros portugueses em competição, no caso Miguel Bravo e Afonso Silva, que competem na madrugada de segunda-feira.

Depois do Canadá, a Taça do Mundo terá etapas em Heerenveen (5 a 7 de dezembro), nos Países Baixos, e Hamar (12 a 14 de dezembro), na Noruega.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?