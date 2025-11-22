Neemias Queta faz “duplo-duplo” mas Celtics perdem

O português Neemias Queta fez na sexta-feira um 'duplo-duplo', mas que foi insuficiente para impedir a derrota dos Boston Celtics em casa com os Brooklyn Nets, por 113-105, em jogo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Mais uma vez titular, como aconteceu em todos os encontros esta temporada, o poste internacional português conseguiu 16 pontos e 12 ressaltos (melhor registo do encontro), aos quais juntou três assistências e um desarme de lançamento.

Com oito lançamentos de campo concretizados (em 12 tentados), Neemias Queta alancou o melhor registo da carreira, ficando a um ponto e um ressalto das melhores marca da temporada.

Em 16 encontros, o português tem médias de 9,5 pontos, 8,3 ressaltos, 1,8 assistências e 1,4 desarmes de lançamento em 24,8 minutos de utilização por jogo.

Frente aos Nets, Queta foi o terceiro melhor marcador dos Celtics, atrás de Jaylen Brown (26 pontos e oito ressaltos) e do suplente Anfernee Simons (23), enquanto o poste Nix Claxton foi o jogador em destaque no conjunto de Brooklyn, com um ‘triplo-duplo’ (18 pontos, 11 ressaltos e 12 assistências).

Depois de três vitórias consecutivas, os Celtics voltaram a perder e ocupam o 11.º lugar da Conferência Este, com oito vitórias e oito derrotas, dois lugares acima dos Nets, que somaram o terceiro triunfo em 15 jogos.

Este encontro contava também para a NBA Cup, com as duas equipas a terem agora uma vitória em três jogos, estando em situação complicada no Grupo B do Este, liderado por Detroit Pistons e Orlando Magic, que têm dois triunfos em outros tantos jogos.