  • 21 nov, 2025
Portugal estreia-se em Taças do Mundo de bobsleigh com 31.º lugar

22 nov, 2025 - 23:45 • Lusa

Dupla lusa ainda tenta chegar aos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026.

Portugal participou pela primeira vez na sua história numa Taça do Mundo de bobsleigh, com Raphael Ribeiro e Abdel Larrinaga, somando um 31.º lugar, em esforço de qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026.

A estreia do par português saldou-se por um 31.º lugar, com 58,62 segundos, a 3,12 dos vencedores, os alemães Johannes Lochner e Georg Fleischhauer.

A estreia de Ribeiro e Larrinaga neste circuito insere-se na tentativa de devolver o país aos Jogos Olímpicos nesta modalidade, em que teve uma só participação, em Calgary1988.

A próxima etapa da Taça do Mundo decorrerá em Innsbruck, na Áustria, no dia 29 de novembro.

