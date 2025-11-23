Ouvir
Dois portugueses em nono no Europeu de taekwondo

23 nov, 2025 - 19:12 • Lusa

Derrotas na segunda ronda.

Os portugueses Miguel Martinho e Diogo Costa terminaram na nona posição da categoria de -80 kg dos Europeus de pesos olímpicos de taekwondo, depois de serem afastados na segunda ronda em Aigle, na Suíça.

Miguel Martinho afastou o moldavo Dmitrii Suleac na primeira ronda, mas acabaria por ser afastado depois pelo primeiro pré-designado, o georgiano Zur Kintsurashvili, que viria a conquistar a medalha de bronze.

Depois de bater o francês Bassem Amri, Diogo Costa também teve pouca sorte no sorteio e encontrou o segundo cabeça de série, o russo Artem Mytarev, com o lutador a competir sob bandeira neutra a conquistar a outra medalha de bronze.

Alfredo Martins e Tiago Reis, em -68 kg, Mafalda Coelho (-67 kg) e Maria Francisca (+67 kg) foram eliminados no primeiro combate.

