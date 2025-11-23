Margarida Silva. Medalha de ouro nos Surdolímpicos é sonho concretizado

A atleta Margarida Silva, que conquistou este domingo o ouro nos 800 metros dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, afirmou que cumpriu um sonho, numa prova em que deu tudo até cruzar a linha de meta. Margarida Silva, que já tinha sido prata nos 1.500 metros, correu os 800 metros em 2:10.38 minutos, novo recorde dos Jogos Surdolímpicos, superando a anterior melhor marca de 2:10.50. "A medalha de prata já era um sonho, agora a de ouro nem se fala. Eu confesso que vinha com algum 'rancor' dos 1.500 metros, porque senti que podia ter ganho se não tivesse perdido a sapatilha. Nesta prova só pensava que conseguia e em aguentar até à meta", disse no final da corrida.

A atleta portuguesa bateu a russa Iuliia Abubiakirova, a competir sob bandeira neutra, que terminou em segundo, com 2:10.64 minutos, enquanto a chinesa Na Gao foi terceira, com 2:11.69. A atleta lusa salientou que a concorrência tinha qualidade, mas que entrou na final já a apontar ao pódio, com o ouro na 'mira'. Depois de subir ao lugar mais alto do pódio, Margarida Silva lembrou o percurso até integrar o projeto surdolímpico, enaltecendo a importância de correr feliz e com saúde.