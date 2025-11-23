Mariana Machado faz penta e José Carlos Pinto estreia-se com vitória no nacional de corta-mato

Mariana Machado, do Sp. Braga, sagrou-se pelo quinto ano consecutivo campeã nacional de corta-mato, com o individual José Carlos Pinto a vencer a corrida masculina em Lagoa.

A olímpica Mariana Machado confirmou o favoritismo com que chegava ao Algarve, venceu a prova em 25.33 minutos, e igualou os cinco títulos de Fernanda Ribeiro, ficando a três da recordista Rosa Mota e a dois de Dulce Félix.

"Estou muito feliz, é sempre bom conquistar mais um título de campeão nacional tanto a nível individual como coletivamente para o Sp. Braga, sem dúvida que estou muito orgulhosa. Acima de tudo um imenso orgulho [ser pentacampeã], é um gosto enorme continuar a praticar esta disciplina que me tem proporcionado tanta experiência e momentos bons e creio que demonstra a minha resiliência e espírito de sacrifício, porque ser consistente ao longo dos anos é o mais difícil na nossa modalidade", disse.

Na segunda posição ficou outra atleta do Sp. Braga, Laura Taborda (26.17,90), à frente de Ana Mafalda Ferreira (26.36,10), do Sporting, com as bracarenses a somarem o quarto título consecutivo por equipas, com 17 pontos, seguidas das leoas (44) e do Beira-Mar (48).

O pódio da prova masculina foi monopolizado por atletas quenianos, que apenas contavam para as classificações coletivas, com Victor Kimosop (Benfica) a vencer em 21.55,80 minutos, à frente de Charles Rotich (Sporting), em 21.58,50, e de Edwin Bett (Sp. Braga), em 22.09,90.

Ao ser quarto classificado, com uma marca de 22.13,50, José Carlos Pinto sagrou-se campeão nacional, batendo Miguel Moreira (Benfica), em 22.18,20, e Etson Barros (Benfica), em 22.33,90.

"É uma sensação muito boa conseguir o meu primeiro título de campeão no Nacional de corta-mato. Não tinha dúvida alguma que hoje seria campeão. Sei bem como me estou a treinar, o meu treinador também o sabe. O objetivo claramente não é o nacional, é o Europeu e vamos ver o que vai acontecer, pode ser algo engraçado. Para mais agora que já parto com um bocadinho mais de experiência que a concorrência, porque já conheço o percurso e penso que isso pode ser decisivo", assumiu.

Por equipas, o Benfica voltou a sagrar-se campeão, pela quinta vez consecutiva, 21 pontos, deixando a 16 o Sporting, com o Sporting de Braga a fechar o pódio.

Nas estafetas mistas, os encarnados, com o campeão mundial dos 1.500 metros Isaac Nader, Salomé Afonso, Teresiah Gateri e Thomas Marques, venceram em 17.27 minutos, à frente dos leões Teresa Delfino, Rodrigo Lima, Patrícia Silva e Alex Macuácua, que gastaram 18.27.

Sara Inácio, Diogo Rosário, Maria Avelino e Eduardo Pestana, em representação dos madeirenses do Jardim da Serra, fecharam o pódio, com um tempo de 18.31.

Os Nacionais de corta-mato decidiram também as equipas que vão representar Portugal na Taça dos Clubes Campeões Europeus, com os dois primeiros em elites e sub-20 e na estafeta mista a garantirem presença.

Para os Europeus, que se disputam em Lagoa, em 14 de dezembro, são selecionados os três primeiros em cada escalão (seniores, sub-23 e sub-20), com os restantes três elementos de cada equipa a serem escolhidos pela equipa técnica nacional.