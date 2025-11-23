Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Râguebi

Portugal é bicampeão europeu de râguebi Sub20

23 nov, 2025 - 20:27 • Lusa

Países Baixos voltaram a ser derrotados.

A+ / A-

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 sagrou-se bicampeã europeia, após derrotar os Países Baixos (29-17), na final do Rugby Europe Championship daquele escalão, que se disputou em Praga.

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 19-3, graças a um hat-trick de ensaios do talonador Enzo Fernandes (5, 17 e 32 minutos), dois dos quais transformados por Tomás Marques.

Os Países Baixos reagiram no segundo tempo, com dois ensaios do seu talonador, aos 44 e 51 minutos, que reduziram para 19-17, mas Portugal selou o triunfo com um toque de meta de Diego Ferreira (71'), também transformado por Marques, que somou ainda uma penalidade (76').

Desta forma, a seleção lusa revalidou o título conquistado no ano passado, frente ao mesmo adversário e no mesmo local.

Para chegar à final, os lobinhos eliminaram a Polónia (63-0), nos quartos de final, e a República Checa (60-3), nas meias-finais.

Este foi o quinto título de campeão europeu sub-20 conquistado por Portugal (2017, 2018, 2019, 2024, 2025), que detém ainda um título de sub-19 (2012), conquistado antes da alteração dos escalões etários promovida pela Rugby Europe a partir de 2017.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?