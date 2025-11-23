Portugal é bicampeão europeu de râguebi Sub20

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 sagrou-se bicampeã europeia, após derrotar os Países Baixos (29-17), na final do Rugby Europe Championship daquele escalão, que se disputou em Praga.

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 19-3, graças a um hat-trick de ensaios do talonador Enzo Fernandes (5, 17 e 32 minutos), dois dos quais transformados por Tomás Marques.

Os Países Baixos reagiram no segundo tempo, com dois ensaios do seu talonador, aos 44 e 51 minutos, que reduziram para 19-17, mas Portugal selou o triunfo com um toque de meta de Diego Ferreira (71'), também transformado por Marques, que somou ainda uma penalidade (76').

Desta forma, a seleção lusa revalidou o título conquistado no ano passado, frente ao mesmo adversário e no mesmo local.

Para chegar à final, os lobinhos eliminaram a Polónia (63-0), nos quartos de final, e a República Checa (60-3), nas meias-finais.

Este foi o quinto título de campeão europeu sub-20 conquistado por Portugal (2017, 2018, 2019, 2024, 2025), que detém ainda um título de sub-19 (2012), conquistado antes da alteração dos escalões etários promovida pela Rugby Europe a partir de 2017.