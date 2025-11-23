Ouvir
Sporting vence FC Porto no hóquei em patins

23 nov, 2025 - 20:57

Dragões agravam crise no campeonato.

O Sporting derrotou o FC Porto, por 5-2, em partida da jornada 7 do campeonato de hóquei em patins.

Os leões dominaram a partida e acentuaram a crise dos dragões, que estão agora no sexto lugar da classificação.

Ao intervalo, a equipa de Alvalade já vencia por 3-0, com golos de Facundo Navarro, Nolito Romero e Diogo Barata.

Na segunda parte, apontaram Alessandro Verona e Rampulla.

Já para os azuis e brancos descontaram Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto.

O campeonato é liderado pelo Benfica, só com vitórias.

