Sporting vence FC Porto no hóquei em patins

23 nov, 2025 - 20:57
O Sporting derrotou o FC Porto, por 5-2, em partida da jornada 7 do campeonato de hóquei em patins.
Os leões dominaram a partida e acentuaram a crise dos dragões, que estão agora no sexto lugar da classificação.
Ao intervalo, a equipa de Alvalade já vencia por 3-0, com golos de Facundo Navarro, Nolito Romero e Diogo Barata.
Na segunda parte, apontaram Alessandro Verona e Rampulla.
Já para os azuis e brancos descontaram Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto.
O campeonato é liderado pelo Benfica, só com vitórias.