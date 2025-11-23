Ouvir
Surdolímpicos: Primeiro-ministro felicita Margarida Silva pelo ouro nos 800 metros

23 nov, 2025 - 11:29 • Lusa

Margarida Silva tornou-se também na primeira portuguesa a conquistar uma medalha de ouro para o atletismo em Jogos Surdolímpicos.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicitou este domingo a atleta Margarida Silva pela conquista da medalha de ouro nos 800 metros dos Jogos Surdolímpicos Tóquio2025, referindo que é um "orgulho para o país".

"Portugal voltou a fazer história! Margarida Silva conquistou a medalha de ouro nos 800 metros e é campeã surdolímpica! Um resultado que comprova a excelência, dedicação e a garra dos nossos atletas. Que orgulho para o nosso País. Bravo", referiu o primeiro-ministro, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Margarida Silva, que já tinha sido prata nos 1.500 metros, correu os 800 metros em 2:10.38 minutos, novo recorde dos Jogos Surdolímpicos, superando a anterior melhor marca de 2:10.50.

A atleta portuguesa bateu a russa Iuliia Abubiakirova, a competir sob bandeira neutra, que terminou em segundo, com 2:10.64 minutos, enquanto a chinesa Na Gao foi terceira, com 2:11.69.

Esta é a quinta medalha lusa nesta edição dos Jogos Surdolímpicos, com as duas de Margarida Silva a juntarem-se ao ouro da judoca Joana Santos em -57kg, enquanto o ciclista André Soares conquistou a prata no contrarrelógio individual e o bronze na corrida de pontos.

Margarida Silva tornou-se também na primeira portuguesa a conquistar uma medalha de ouro para o atletismo em Jogos Surdolímpicos.

