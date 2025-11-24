Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Futsal. Benfica goleou no Azerbaijão

24 nov, 2025 - 20:33

A segunda mão está marcada para 5 de dezembro.

A+ / A-

O Benfica goleou 9-0 o Araz, no Azerbaijão, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões de futsal.

Os encarnados dominaram a partida desde o início, mas demoraram a marcar o primeiro.

Ao intervalo, o Benfica já ganhava por 4-0, com golos de Pany Varela, Arthur, Kutchy e Higor.

Já na segunda parte, as águias continuaram a pisar no acelerador e voltaram a marcar por Arthur (2), Pany Varela e Higor.

Jacaré também marcou.

A segunda mão, na Luz, está marcada para 5 de dezembro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?