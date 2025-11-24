Futsal. Benfica goleou no Azerbaijão

24 nov, 2025 - 20:33
O Benfica goleou 9-0 o Araz, no Azerbaijão, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões de futsal.
Os encarnados dominaram a partida desde o início, mas demoraram a marcar o primeiro.
Ao intervalo, o Benfica já ganhava por 4-0, com golos de Pany Varela, Arthur, Kutchy e Higor.
Já na segunda parte, as águias continuaram a pisar no acelerador e voltaram a marcar por Arthur (2), Pany Varela e Higor.
Jacaré também marcou.
A segunda mão, na Luz, está marcada para 5 de dezembro.