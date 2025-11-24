Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Futsal. Sporting goleia na Grécia

24 nov, 2025 - 21:22

Leões estão perto de defrontar o Benfica na próxima eliminatória.

A+ / A-

O Sporting goleou o AEK, em Atenas, por 11-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. de futsal.

Os leões entraram a todo o gás e, antes de marcar o primeiro, aos seis minutos, atirou duas bolas aos postes nos primeiros cinco.

Os golos foram apontados por Rocha, Alex Merlim (2), Felipe Valério, Diogo Santos (2), Zicky Té, Tomás Paçó, Allan Guilherme e Bruno Pinto (2).

A segunda mão está marcada para 4 de dezembro.

O Sporting passando vai defrontar Benfica ou Araz Naxçivan.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?