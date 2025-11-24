Futsal. Sporting goleia na Grécia

24 nov, 2025 - 21:22
O Sporting goleou o AEK, em Atenas, por 11-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. de futsal.
Os leões entraram a todo o gás e, antes de marcar o primeiro, aos seis minutos, atirou duas bolas aos postes nos primeiros cinco.
Os golos foram apontados por Rocha, Alex Merlim (2), Felipe Valério, Diogo Santos (2), Zicky Té, Tomás Paçó, Allan Guilherme e Bruno Pinto (2).
A segunda mão está marcada para 4 de dezembro.
O Sporting passando vai defrontar Benfica ou Araz Naxçivan.