  24 nov, 2025
  • 24 nov, 2025
NBA

Neemias Queta lesionado no tornozelo

24 nov, 2025 - 20:53 • Lusa

O jogador dos Celtics saiu logo no primeiro período.

O poste português Neemias Queta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo de domingo entre Boston Celtics e Orlando Magic, da Liga Norte-americana de basquetebol (NBA), que a equipa recordista de títulos da competição venceu por 138-129.

Queta foi titular nos Celtics, mas esteve menos de seis minutos em campo no TD Garden, em Boston, retirando-se a meio do primeiro período a coxear de forma pronunciada, depois de ter marcado apenas seis pontos (com 100% de eficácia em três lançamentos) e capturado dois ressaltos, um ofensivo e um defensivo.

Os Celtics, que tiveram em Jaylen Brown o melhor marcador do encontro, com 35 pontos, informaram nas redes sociais que o regresso do poste internacional português ao encontro era questionável, o que se veio a confirmar, sem que existam, neste momento, informações adicionais sobre a lesão de Queta.

Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, que tinham perdido o jogo anterior, frente aos Brooklyn Nets (105-113), ocupam o 10.º lugar da Conferência Este, após a realização de 17 encontros, com um saldo positivo de nove vitórias e oito derrotas.

Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 23.7 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9.3 pontos e 7.9 ressaltos.

