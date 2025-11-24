Oito ciclistas deixam a Anicolor-Tien21

24 nov, 2025 - 23:17
A Anicolor-Tien21, melhor equipa nacional de ciclismo dos últimos anos, anuncia a saída de oito ciclistas.
No entanto, a estrutura mantém Artem Nych e Alexis Guérin, respetivamente primeiro e segundo classificados da última Volta a Portugal.
Continuam também Rafael Reis, Tiago Santos, Gonçalo Oliveira e os espanhóis Rubén Fernández e Victor Martínez.
Entre as saídas estão o britânico Harrison Wood, os portugueses Fábio Costa e Pedro Silva - confirmados na Feira dos Sofás-Boavista -, José Sousa, André Dutra e Paulo Fernandes e o espanhol Xavier Cañellas.
Já Mason Hollyman decidiu terminar a carreira aos 25 anos.