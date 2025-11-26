Ouvir
Europeus de Corta-Mato

Isaac Nader e mais 41. Conheça a convocatória de Portugal

26 nov, 2025 - 16:37 • Lusa

A prova vai decorrer em Lagoa no próximo dia 14 de dezembro.

A+ / A-

O campeão mundial dos 1.500 metros, Isaac Nader, integra a lista de 42 convocados da seleção portuguesa para os Europeus de corta-mato, que vão ser disputados pela quarta vez em Portugal, em Lagoa, em 14 de dezembro.

Isaac Nader (Benfica) deve liderar a estafeta mista nacional, juntamente com Salomé Afonso (Benfica), vice-campeã europeia indoor dos 1.500 e bronze nos 3.000, Nuno Pereira (Sporting) e Patrícia Silva (Sporting), bronze nos 800 em pista curta em Apeldoorn'2025, enquanto os campeões nacionais da especialidade, José Carlos Pinto (individual) e Mariana Machado (Sp Braga), deverão ser as apostas para as provas individuais.

Além dos recém-consagrados campeões portugueses, no mesmo percurso, do município algarvio, no passado domingo José Carlos Pinto e Mariana Machado, que arrebatou o título pela quinta vez, integram a convocatória os restantes elementos do pódio nacional, casos de Miguel Moreira, que defendia o título de 2024, e Etson Barros, e Laura Taborda e Ana Mafalda Ferreira, respetivamente.

Completam a lista de seniores Mónica Magalhães Silva (São Salvador do Campo), Neide Dias (ACPV), Patrícia Silva (Sporting), Salomé Afono (Benfica) e Vanessa Carvalho (Sporting de Braga), no setor feminino, e Alexandre Figueiredo (Benfica), João Amaro (Sporting de Braga), Nuno Pereira (Sporting) e Rui Pinto (Sporting), além do já destacado Isaac Nader.

O programa dos Europeus de corta-mato conta com seis corridas, a começar pelas de sub-20, com a feminina às 9:30 e a masculina às 10h00, seguindo-se as de sub-23, às 10:26 e 11:00, a estafeta mista, às 11:30, antecedendo as provas rainhas às 12h00 e 12h41. A consagração dos medalhados está marcada para as 13h30.

Portugal tem um papel relevante no medalheiro global da competição, com 19 títulos europeus nas 30 anteriores edições - incluindo os quatro absolutos de Paulo Guerra (1994, 1995, 1999 e 2000) e o de Jéssica Augusto (2010), aos quais se juntam 40 outros metais, metade de prata e outras tantas de bronze.

Lagoa vai ser o palco da quarta vez que os Campeonatos da Europa de corta-mato são disputados em Portugal, depois de 1997, em Oeiras, 2010, em Albufeira, e 2019, em Lisboa.

Lista dos 42 convocados:

FEMININOS:

- Seniores: Ana Mafalda Ferreira (Sporting), Laura Taborda (Sporting de Braga), Mariana Machado (Sporting de Braga), Mónica Magalhães Silva (São Salvador do Campo), Neide Dias (ACPV), Patrícia Silva (Sporting), Salomé Afonso (Benfica) e Vanessa Carvalho (Sporting de Braga).

- Sub-23: Ana Marinho (São Salvador do Campo), Beatriz Azevedo (Juventude Vidigalense), Beatriz Rios (Beira-Mar), Diana Fernandes (Estreito), Maria Timóteo Avelino (Jardim da Serra), Marta Castro (Sporting) e Rita Figueiredo (Sporting de Braga).

- Sub-20: Carolina Teles Correia (Sporting), Cátia Khvas (Núcleoeiras), Solange Nunes (Estreito), Stela Fernandes (Sporting), Tiago Jorge (Juventude Vidigalense) e Tiago Machado (Pedro Pessoa).

- Sub-18: Maria Jesus (Sporting) e Mariana Moreira (Várzea).

MASCULINOS:

- Seniores: Alexandre Figueiredo (Benfica), Etson Barros (Benfica), Isaac Nader (Benfica), João Amaro (Sporting de Braga), José Carlos Pinto (Individual), Miguel Moreira (Benfica), Nuno Pereira (Sporting) e Rui Pinto (Sporting).

- Sub-23: Alexandre Lucas (Sporting), Duarte Santos (Sporting), João Pedro Santos (Sporting), Leandro Monteiro (Sporting), Lourenço Rodrigues (Juventude Ilha Verde), Rodrigo Freitas (Benfica) e Rodrigo Lima (Sporting).

- Sub-20: Afonso Alemão (Areias São João), Duarte Vilas Boas (Oliveira do Bairro), Leonardo Salgado Oliveira (El Comandante) e Manuel dos Santos (Sporting de Braga).

