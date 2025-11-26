Ouvir
Mundial de futsal feminino

Portugal volta a vencer no Mundial de futsal feminino e já está nos quartos de final

26 nov, 2025 - 10:08 • Lusa

Na classificação do Grupo C, Portugal soma seis pontos, contra três do Japão e da Tanzânia, que bateu por 4-2 a Nova Zelândia.

Portugal garantiu esta quarta-feira um lugar nos quartos de final da primeira edição do mundial feminino de futsal organizado pela FIFA, ao vencer o Japão por 3-1, em encontro da segunda jornada do Grupo C.

Ana Azevedo, aos 16 e 40 minutos, e Kaká, aos 16, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, que ao intervalo já vencia por 2-0 e tinha goleado a Tanzânia por 10-0 na estreia, enquanto Sara Oino, aos 37, marcou o golo das nipónicas.

Na classificação do Grupo C, Portugal soma seis pontos, contra três do Japão e da Tanzânia, que bateu por 4-2 a Nova Zelândia, última do agrupamento, a zero, e derradeira adversária da seleção lusa na fase de grupos, no sábado.

