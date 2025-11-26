Suspensa por dois anos Penny Oleksiak, uma nadadora com sete medalhas olímpicas

A nadadora canadiana Penny Oleksiak, vencedora de sete medalhas em Jogos Olímpicos, foi suspensa da competição por dois anos, devido a violações das regras antidoping, revelou a Agência Internacional de Testes (ITA) esta quarta-feira.

“A atleta cometeu três falhas de localização num período de 12 meses, entre outubro de 2024 e junho deste ano. Em julho, ela aceitou uma suspensão provisória voluntária até à resolução do caso. Não contestou a decisão arbitral e concordou com as consequências propostas pela ITA”, lê-se em comunicado publicado na página do organismo na Internet.

Penny Oleksiak, de 25 anos, vai estar inelegível até julho de 2027 e ficará sem todos os resultados individuais atingidos desde 16 de junho, sendo que não conquistou medalhas nos Jogos Olímpicos Paris2024, ao contrário das quatro contabilizadas no Rio2016 e das três em Tóquio2020, numa edição ocorrida um ano depois, face à pandemia de covid-19.