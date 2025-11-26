Tocha olímpica para Milão-Cortina 2026 iniciou percurso em Olímpia

Ouvir
A tocha olímpica dos Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026 começou hoje o seu percurso em Olímpia, na Grécia, numa cerimónia condicionada pela previsão de chuva, que impediu o tradicional acendimento com os raios do sol.

Os organizadores recorreram à chama acesa na segunda-feira, durante um ensaio, entregue ao primeiro atleta, o grego Petros Gaidatzis, medalha de bronze em remo em Paris2024.

A cerimónia ficou marcada pela emoção da nova presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, que sublinhou o papel simbólico dos Jogos num mundo "dividido".

"É nosso dever e nossa responsabilidade garantir que os atletas de todo o mundo possam reunir-se pacificamente", referiu a presidente, evocando também "a amizade e o respeito" que devem prevalecer nas competições desportivas.

A tocha permanecerá na Grécia durante nove dias, antes de ser entregue à Itália, em 4 de dezembro.

O percurso italiano começa em 6 de dezembro, em Roma, e decorrerá durante 63 dias, envolvendo mais de 10 mil atletas e passando por locais emblemáticos, como Siena, Pompeia e Veneza.

Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 06 e 15 de março, ambos nas cidades italianas de Milão e Cortina d´Ampezzo.

