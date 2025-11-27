Federação Internacional de Judo levanta suspensão de atletas russos

A Federação Internacional de Judo é a primeira organização desportiva a levantar a suspensão aos atletas russos, que a partir de sexta-feira, no Grand Slam de Abu Dhabi, podem competir em representação do seu país.

A FIJ comunica que terminam as restrições aos atletas russos, impostas no seguimento da invasão da Rússia à Ucrânia, em 2022, no que é uma decisão inédita para uma federação desportiva russa desde o início da guerra.

Uma decisão que entra em vigor no Grand Slam de Abu Dhabi, uma das principais provas do circuito internacional, a decorrer entre sexta-feira e domingo e que terá em ação na Mubadala Arena a judoca olímpica portuguesa Catarina Costa (-48 kg).

Em Abu Dhabi, estão inscritos 19 judocas da Rússia (12 masculinos e sete femininos), país que continua a ser uma das principais potências na modalidade.

A decisão da FIJ já motivou reação por parte da federação russa de judo, com o seu presidente, Sergei Soloveitchik, a considerar que se trata de uma “medida esperada, justa e corajosa”.

Na sua página oficial, a FIJ relembra que depois de uma reintegração plena dos judocas bielorrussos, país aliado da Rússia, é apropriado permitir a participação russa em igualdade de circunstâncias.

“A FIJ mantém o compromisso de tratar todos os seus membros de forma igualitária, sem discriminação, de acordo com a Carta Olímpica e os princípios do desporto, que referem que o desporto deve ser praticado e representado sem qualquer tipo de discriminação”, indicou ainda o organismo.