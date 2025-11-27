"O casamento deu certo". Organizador do Cran Camiño assume a Volta a Portugal

A Emesports, empresa do antigo ciclista espanhol Ezequiel Mosquera e que organiza O Gran Camiño, vai assumir a Volta a Portugal a partir de 2026.

"Casamento deu certo" foram as palavras de Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, na conferência de imprensa que serviu para anunciar o nome do novo parceiro para organizar as Voltas portuguesas.



O nó foi dado com a Emesports, empresa de Ezequiel Mosquera, segundo classificado da Vuelta em 2010 e o "casamento", para já, está efetivado para a época de 2026, com Cândido Barbosa a assumir que, "a correr bem, deve perdurar no tempo".

"Do ponto de vista desportivo, a Volta a Portugal tem vindo a cair nos últimos anos e temos de a alavancar. É o parceiro certo, está 100% alinhado com a nossa visão de reestruturação das competições. Pretende-se que a Volta ganhe uma outra dimensão", explica o presidente da Federação.

Atualmente, a Emesports gere mais de 150 eventos anuais, em várias modalidades, incluindo o ciclismo, com destaque para O Gran Camiño, a "ressuscitada" Volta a Galiza, que mereceu rasgados elogios de Cândido Barbosa.

Na sede da Federação Portuguesa de Ciclismo esteve também Ezequiel Mosquera, que não escondeu o entusiasmo com a nova parceria, recordou a passagem por Mondim de Basto na Volta de 1999 e sublinhou que a prova "é património nacional". O galego estabeleceu como meta "mostrar a Volta a Portugal ao mundo".

A parceria estende-se à organização da Volta ao Algarve e à Volta ao Alentejo. De fora do entendimento fica a Volta a Portugal do Futuro, que passa a ser organizada exclusivamente pela Federação.

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou, no início de novembro, ter terminado o contrato de concessão da Volta a Portugal à Podium Events, antecipando em um ano o fim da relação contratual por “incumprimento” da empresa.

Segundo a nota federativa, a decisão foi tomada devido a “incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento por parte da Podium Events, situação que se agravou ao longo do último ano, apesar das várias tentativas de resolução amigável promovidas pela FPC”.