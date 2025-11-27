Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Um segredo mal guardado. Geraint Thomas anunciado como diretor da INEOS Grenadiers

27 nov, 2025 - 11:09 • Eduardo Soares da Silva

O ciclista galês terminou a carreira e salta diretamente para a estrutura da INEOS com o objetivo de ajudar a equipa a voltar a lutar pela conquista de grandes voltas, o que não acontece desde 2019.

A+ / A-

O galês Geraint Thomas, vencedor da Volta a França em 2018, foi anunciado como novo diretor de corrida da INEOS Grenadiers, semanas após o final da carreira enquanto ciclista.

Thomas colocou um ponto final na carreira depois de 20 anos como profissional, destacando-se a vitória no Tour em 2018. Para além de três etapas na prova, venceu ainda o Paris-Nice, Volta à Suíça, Romândia, Critério do Dauphiné e duas vezes a Volta ao Algarve.

O galês estava na equipa desde 2010, ainda dos tempos de "Sky", e a possibilidade de Thomas integrar a estrutura da equipa era um segredo mal guardado e até assumido pelo agora ex-ciclista.

De acordo com a INEOS, Geraint Thomas vai trabalhar junto dos mais altos diretores da equipa e terá uma palavra a dizer na estratégia de corrida, recrutamento e desenvolvimento dos mais jovens.

"Esta tem sido a minha casa desde o primeiro dia e passar para este papel é um passo natural. Aprendi muito com todos os que me rodearam e agora quero continuar a construir um futuro de sucesso para a equipa", disse Thomas.

Geraint Thomas quer "passar experiência e ajudar a equipa na missão de voltar a vencer grandes voltas", o que não acontece desde que o colombiano Egan Bernal venceu o Tour em 2019.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira