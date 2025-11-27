Um segredo mal guardado. Geraint Thomas anunciado como diretor da INEOS Grenadiers

O galês Geraint Thomas, vencedor da Volta a França em 2018, foi anunciado como novo diretor de corrida da INEOS Grenadiers, semanas após o final da carreira enquanto ciclista.

Thomas colocou um ponto final na carreira depois de 20 anos como profissional, destacando-se a vitória no Tour em 2018. Para além de três etapas na prova, venceu ainda o Paris-Nice, Volta à Suíça, Romândia, Critério do Dauphiné e duas vezes a Volta ao Algarve.

O galês estava na equipa desde 2010, ainda dos tempos de "Sky", e a possibilidade de Thomas integrar a estrutura da equipa era um segredo mal guardado e até assumido pelo agora ex-ciclista.

De acordo com a INEOS, Geraint Thomas vai trabalhar junto dos mais altos diretores da equipa e terá uma palavra a dizer na estratégia de corrida, recrutamento e desenvolvimento dos mais jovens.

"Esta tem sido a minha casa desde o primeiro dia e passar para este papel é um passo natural. Aprendi muito com todos os que me rodearam e agora quero continuar a construir um futuro de sucesso para a equipa", disse Thomas.

Geraint Thomas quer "passar experiência e ajudar a equipa na missão de voltar a vencer grandes voltas", o que não acontece desde que o colombiano Egan Bernal venceu o Tour em 2019.