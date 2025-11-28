Ouvir
Golfe

Melo Gouveia inicia temporada no 'top 5' do Australian PGA Championship

28 nov, 2025 - 16:23 • Lusa

O português contabiliza 134 pancadas (oito abaixo do par), ao fim de 36 buracos no traçado do Royal Queensland Golf Club (Par 71), e está a apenas duas pancadas do líder australiano Kazuma Kobori.

A+ / A-

O golfista português Ricardo Melo Gouveia completou esta sexta-feira a segunda volta do Australian PGA Championship, primeiro torneio da temporada do DP World Tour, empatado no quinto lugar em Brisbane, onde Daniel Rodrigues também está em destaque.

Melo Gouveia, a jogar pelo oitavo ano como membro efetivo do principal circuito europeu de profissionais, contabiliza 134 pancadas (oito abaixo do par), ao fim de 36 buracos no traçado do Royal Queensland Golf Club (Par 71), e está a apenas duas pancadas do líder australiano Kazuma Kobori.

Depois de cometer alguns erros na volta inaugural, traduzidos em dois 'bogeys' (uma pancada acima do par) nos buracos 2 e 10, e assinar quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 9, 12 e 15 para um primeiro cartão com 69 pancadas (-2), o jogador português fez hoje uma volta isenta de falhas.

Graças à exibição bastante consistente e assertiva, com seis 'birdies' (nos buracos 4, 7, 9, 12, 13 e 16), Melo Gouveia, de 34 anos, ascendeu 22 posições no 'leaderboard' e vai partir para a terceira ronda à distância mínima do trio que partilha a segunda posição da tabela classificativa.

Já Daniel Rodrigues, a estrear-se no DP World Tour, após ter conquistado em meados de novembro o cartão na Escola de Qualificação, assegurou o primeiro 'cut' da carreira na primeira divisão do golfe profissional europeu, ao garantir uma vaga no 22.º lugar, com um agregado de 137 pancadas (cinco abaixo do par).

As 72 pancadas inaugurais não afetaram a confiança do jovem golfista nortenho, de 23 anos e que se tornou profissional no verão de 2024, e na segunda ronda anotou seis 'birdies' (nos buracos 2, 4, 6, 9, 12 e 18) para um resultado de 66 'shots', que lhe permitiu subir 75 posições na classificação e disputar as últimas duas voltas do primeiro evento da temporada de 2026.

Daniel Rodrigues é o sexto golfista português membro de pleno direito do DP World Tour, depois de Daniel Silva, José Filipe Lima, Ricardo Santos, Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo.

