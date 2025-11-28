Ouvir
Sofia Oliveira e Catarina Dias campeãs mundiais de kickboxing

28 nov, 2025 - 13:10 • Lusa

Além dos dois títulos mundiais, a representação portuguesa nos Emirados Árabes Unidos rendeu mais três medalhas de bronze.

As portuguesas Sofia Oliveira e Catarina Dias sagraram-se campeãs mundiais de kickboxing da WAKO (Associação Mundial de Organizações de Kickboxing), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nas categorias de -60kg e -70kg, respetivamente.

O primeiro título mundial de sempre de sénior feminino foi alcançado por Sofia Oliveira, do Desportivo de Guimarães, que superou na final a ucraniana Alina Martyniuk, logo seguido pelo da sua compatriota Catarina Dias, que venceu a sérvia Aleksandra Krstic.

Catarina Dias juntou o título em Abu Dhabi ao ouro conquistado nos Jogos Mundiais (World Games), em Chengdu, na China, o que faz com que o ano tenha sido de sonho para a atleta de Montalegre, que representa o Ginásio Clube Mirandelense.

Além dos dois títulos mundiais, a representação portuguesa nos Emirados Árabes Unidos rendeu mais três medalhas de bronze por Cátia Batista (seniores) e Emanuel Cortes e Nuno Lopes (veteranos).

