Diogo Ribeiro com “limitação física” falha Europeus de piscina curta

O nadador Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa em 2024, vai falhar os Europeus em piscina curta, devido a uma "limitação física".

A informação é da Federação Portuguesa de Natação (FPN), a três dias da competição.

"A decisão deve-se a uma limitação física, que tem condicionado o seu rendimento, impedindo-o de estar em condições ótimas de participação, salvaguardando os interesses da seleção nacional", lê-se no comunicado da FPN.

Apesar do contratempo, a federação portuguesa mantém a esperança em bons resultados. Camila Rebelo e Francisca Martins são duas apostas fortes.

"A FPN mantém o entusiasmo e a confiança nos nadadores que estarão presentes em competição, mantendo de igual forma os objetivos traçados para este Europeu de piscina curta", acrescenta.

Os campeonatos vão decorrer entre terça-feira e domingo, em Lublin, na Polónia.