Futsal feminino

Portugal goleia Nova Zelândia e soma terceira vitória em três jogos

29 nov, 2025 - 17:26 • Lusa

O próximo adversário da equipa das quinas no Mundial de Futsal feminino vai ser a Itália.

Portugal, já com presença garantida nos quartos de final, venceu a Nova Zelândia por 10-0, em encontro da terceira e última jornada do Grupo C da primeira edição do mundial feminino de futsal organizado pela FIFA.

Janice Silva abriu o marcador logo aos dois minutos da partida e marcou novamente aos 12 minutos. Marcaram também os tentos da equipa das 'quinas' Fifo, Inês Matos, Maria Pereira, Kaka e Martinha. Cat Pretty marcou na própria baliza aos 38 minutos.

No derradeiro jogo na fase de grupos, Portugal já tinha seis golos apontados ao intervalo, demonstrando a sua superioridade em campo, e nenhum para a Nova Zelândia. Os restantes golos foram marcados na segunda parte da partida.

No jogo dos quartos de final, marcado para terça-feira, Portugal vai defrontar a Itália.

Na classificação do Grupo C, Portugal soma nove pontos, contra seis do Japão e três da Tanzânia, com a Nova Zelândia, a fixar-se na última posição do agrupamento, com zero.

