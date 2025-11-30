Ouvir
Basquetebol. Portugal perde com a Grécia

30 nov, 2025 - 19:57

A equipa das quinas vai agora receber a Roménia, a 27 fevereiro.

A+ / A-

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu com a Grécia, por 68-76, na segunda jornada do Grupo B de qualificação para o Mundial de 2027.

A Grécia, medalha de bronze no Europeu, confirmou o favoritismo.

Apesar disso, Portugal esteve a vencer 13-4, mas os gregos já venciam no final do primeiro período por 17-24.

Ao intervalo, os helénicos venciam apenas por um ponto (36-37).

No terceiro período, Portugal chegou a estar à frente, mas a Grécia nunca perdeu o controlo e entrou no último período a vencer 56-49.

Destaque em Portugal para Travante Williams (15 pontos, 6 ressaltos, 4 recuperações e 3 assistências) e Rafael Lisboa (12 pontos, 4 ressaltos e assistências).

