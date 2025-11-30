Kika quer chegar à final do Mundial, mas é preciso bater Itália

A final do Mundial feminino de futsal é o "grande objetivo" de Portugal, assume a ala Kika.

Antes, a internacional lusa está confiante de que a vitória nos 'quartos' frente à Itália vai cair para o lado da seleção nacional.

"O foco está no jogo com Itália, que temos de ultrapassar para chegar às meias-finais e à final, que é o grande objetivo. O grupo está bem, está unido. Temos correspondido bem, estamos a tentar alinhar tudo para o próximo jogo, que sinto que vai correr bem", declarou a jogadora do Leões de Porto Salvo, citada pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal passou aos quartos de final da primeira edição do Mundial feminino de futsal organizado pela FIFA com um pleno de triunfos no Grupo C e um balanço de 23 golos marcados e um sofrido e, na terça-feira, vai defrontar a Itália na competição a decorrer nas Filipinas.

"A Itália é uma boa seleção, tem vindo a crescer muito. Também não foi um jogo fácil, no apuramento, e sinto que não vai ser fácil, mas, temos uma bela equipa e acho que, todas juntas, vamos conseguir ultrapassar este adversário", avaliou.

A equipa das quinas derrotou as transalpinas por 4-0 no derradeiro jogo da Ronda de Elite de qualificação para este torneio, mas Kika notou que o duelo de terça-feira será "diferente".

"Temos de nos focar em nós e dar o nosso melhor para conseguirmos eliminar Itália e passar às meias-finais. Temos de nos focar no nosso trabalho, no que sabemos fazer tão bem, individual e coletivamente. Se estivermos todas bem e focadas, acho que vai cair para o nosso lado", acrescentou.

A internacional de 25 anos revelou ainda estar a "tentar desfrutar ao máximo" deste primeiro Campeonato do Mundo.

Portugal defronta a Itália na terça-feira, na PhilSports Arena de Manila, a partir das 10h00.

Os jogos dos quartos de final arrancam na segunda-feira, com a Espanha a ter pela frente Marrocos e a Argentina a defrontar a Colômbia, num jogo do qual sairá o possível adversário de Portugal nas 'meias'.