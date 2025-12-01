Ouvir
Lenda do ténis italiano Nicola Pietrangeli morre aos 92 anos

01 dez, 2025 - 11:50 • Lusa

Pietrangeli foi duas vezes vencedor em Roland Garros e o primeiro italiano a conquistar um título do Grand Slam. É também o único italiano no "Hall of Fame" do ténis.

O ex-tenista Nicola Pietrangeli, duas vezes vencedor em Roland Garros e o primeiro italiano a conquistar um título do Grand Slam, morreu aos 92 anos, anunciou esta segunda-feira a Federação Italiana de Ténis (FITP).

“O ténis italiano chora pelo seu ícone. O único italiano que faz para do ‘Hall of Fame’ do ténis mundial, Nicola Pietrangeli, morreu aos 92 anos”, escreveu a FITP na rede social X, antigo Twitter.

Nascido em 1933, filho de pai italiano e mãe russa, conquistou 48 títulos ao longo da carreira, incluindo as edições de 1959 e 1960 de Roland Garros, onde ainda perdeu as finais de 1961 e 1964, ambas face ao espanhol Manuel Santana.

Pietrangeli somou ainda 164 jogos na Taça Davis, conseguindo 120 vitórias, tendo sido finalista em 1960 e 1961, para, mais tarde, em 1976, vencer a prova como capitão da seleção italiana.

Um dos courts mais icónicos do Foro Italico, onde se disputa todos os anos em maio o Masters 1.000 de Roma, tem, desde 2006, o seu nome.

