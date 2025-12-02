Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Natação

Europeus de Piscina Curta. Camila Rebelo está na final dos 200m costas

02 dez, 2025 - 19:18 • Inês Braga Sampaio

Nadadora portuguesa apurou-se com o quarto melhor tempo do conjunto das duas semifinais, em Lublin, na Polónia.

A+ / A-

Camila Rebelo garantiu, esta terça-feira, o apuramento para a final dos 200 metros costas dos Europeus de Natação em Piscina Curta, que decorrem em Lublin, na Polónia.

A nadadora portuguesa, de 22 anos, terminou a primeira semifinal no terceiro lugar, com o tempo de 2:04.72 minutos, o que lhe permitiu qualificar-se para a final com o quarto melhor tempo do conjunto das duas séries.

Camila Rebelo tem como recorde pessoal, e nacional, o tempo de 2:04,39. Quer isto dizer que terá de melhorar a própria marca para lutar por medalhas, dado que o terceiro melhor tempo das semifinais, pertencente à espanhola Carmen Weiler, foi 24 centésimas de segundo mais rápido.

A final está marcada para quarta-feira, às 18h10.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 02 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975