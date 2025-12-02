Europeus de Piscina Curta. Camila Rebelo está na final dos 200m costas

02 dez, 2025 - 19:18 • Inês Braga Sampaio
Camila Rebelo garantiu, esta terça-feira, o apuramento para a final dos 200 metros costas dos Europeus de Natação em Piscina Curta, que decorrem em Lublin, na Polónia.
A nadadora portuguesa, de 22 anos, terminou a primeira semifinal no terceiro lugar, com o tempo de 2:04.72 minutos, o que lhe permitiu qualificar-se para a final com o quarto melhor tempo do conjunto das duas séries.
Camila Rebelo tem como recorde pessoal, e nacional, o tempo de 2:04,39. Quer isto dizer que terá de melhorar a própria marca para lutar por medalhas, dado que o terceiro melhor tempo das semifinais, pertencente à espanhola Carmen Weiler, foi 24 centésimas de segundo mais rápido.
A final está marcada para quarta-feira, às 18h10.