Benfica volta a derrotar Sporting… tal como há 10 anos

03 dez, 2025 - 22:59
O Benfica venceu o Sporting, por 74-67, na sexta jornada do campeonato de basquetebol feminino.
As duas equipas reencontraram-se quase 10 anos depois (a última vez tinha sido a 24 de janeiro de 2016).
Repetiu-se a equipa vencedora: o Benfica, mas com uma repetente: Inês Viana, agora de águia ao peito.
A MVP na Luz foi Letícia Soares, com 24 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências.
Do lado das leoas, Dayna Rouse fez 19 pontos, 3 ressaltos, 2 assistências.
Na liderança do campeonato continua a Quinta dos Lombos, com 16 pontos.