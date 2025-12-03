Ouvir
Basquetebol feminino

Benfica volta a derrotar Sporting… tal como há 10 anos

03 dez, 2025 - 22:59

A+ / A-

O Benfica venceu o Sporting, por 74-67, na sexta jornada do campeonato de basquetebol feminino.

As duas equipas reencontraram-se quase 10 anos depois (a última vez tinha sido a 24 de janeiro de 2016).

Repetiu-se a equipa vencedora: o Benfica, mas com uma repetente: Inês Viana, agora de águia ao peito.

A MVP na Luz foi Letícia Soares, com 24 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências.

Do lado das leoas, Dayna Rouse fez 19 pontos, 3 ressaltos, 2 assistências.

Na liderança do campeonato continua a Quinta dos Lombos, com 16 pontos.

