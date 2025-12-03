Federação 'convoca' Luís Montenegro para o Mundial de râguebi e aponta às duas vitórias na Austrália

Portugal vai estar no Mundial de râguebi de 2027 para vencer (pelo menos) dois jogos e, dessa forma, fazer melhor do que no torneio de 2023, em França.

A confiança pertence ao presidente da federação da modalidade, em entrevista a Bola Branca, após serem conhecidos os adversários iniciais da nossa seleção na prova que terá lugar na Austrália.

O sorteio desta quarta-feira em Sydney definiu que os "lobos" vão reencontrar duas equipas que já enfrentaram este ano: derrotas com a Irlanda em junho e com o Uruguai em novembro. No grupo luso (D) saiu ainda a seleção escocesa. Nada que tire o dono a Carlos Amado da Silva.

"As Fiji também estavam acima de nós no ‘ranking’ e ganhámos (Mundial de 2023 em França). A verdade é que nós ainda não iniciámos a nossa preparação a sério. Mentir-lhe-ia se dissesse que era um grupo fácil, não é. Mas nós vamos lá para jogar e ganhar", começa por referir o dirigente, que convoca o executivo de Luís Montenegro para esta missão dificil.