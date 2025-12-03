Federação 'convoca' Luís Montenegro para o Mundial de râguebi e aponta às duas vitórias na Austrália

03 dez, 2025 - 11:55 • Rui Viegas
Portugal vai estar no Mundial de râguebi de 2027 para vencer (pelo menos) dois jogos e, dessa forma, fazer melhor do que no torneio de 2023, em França.
A confiança pertence ao presidente da federação da modalidade, em entrevista a Bola Branca, após serem conhecidos os adversários iniciais da nossa seleção na prova que terá lugar na Austrália.
O sorteio desta quarta-feira em Sydney definiu que os "lobos" vão reencontrar duas equipas que já enfrentaram este ano: derrotas com a Irlanda em junho e com o Uruguai em novembro. No grupo luso (D) saiu ainda a seleção escocesa. Nada que tire o dono a Carlos Amado da Silva.
"As Fiji também estavam acima de nós no ‘ranking’ e ganhámos (Mundial de 2023 em França). A verdade é que nós ainda não iniciámos a nossa preparação a sério. Mentir-lhe-ia se dissesse que era um grupo fácil, não é. Mas nós vamos lá para jogar e ganhar", começa por referir o dirigente, que convoca o executivo de Luís Montenegro para esta missão dificil.
Mundial de Râguebi
"Não temos as condições de trabalho que têm todas as outras equipas. Essa é a realidade. Mas esperemos - e vamos esperar mesmo – se com o atual Governo, que tem dado provas que quer mudar, poderemos ter melhores condições iguais aos outros. Assim, não há razão nenhuma para não pensamos que podemos fazer melhor do que fizemos em França. É muito difícil, mas se fosse fácil ia lá eu jogar. Vamos preparar-nos para ganhar dois jogos. Em França empatamos um e ganhamos outro… agora, para fazer melhor, temos de ganhar dois jogos", acrescenta o líder federativo.
E conclui: "A diferença poderá ser feita com os estágios que iremos realizar, já mais próximos da data do Mundial".
Esta edição do campeonato do mundo de râguebi, que decorrerá na Austrália em 2027, conta com um novo formato, com as 24 seleções apuradas a serem divididas em seis grupos de quatro. Em 2023, 20 equipas dividiram-se em quatro grupos de cinco.
Portugal vai estar no segundo Mundial consecutivo, o terceiro da sua história, depois das participações de 2007 e 2023.