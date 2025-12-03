Ouvir
Francisca Martins perto das meias-finais nos 200m do Europeu

03 dez, 2025 - 16:10 • Lusa

Ainda esta quarta-feira, Camila Rebelo vai estar na final dos 200 metros costas.

A+ / A-

A nadadora Francisca Martins ficou a 35 centésimos de se apurar para as meias-finais dos 200 metros livres dos Europeus de piscina curta, que estão a decorrer em Lublin, na Polónia.

A recordista nacional nadou a prova em 1.56,80 minutos, a menos de um segundo da sua melhor marca (1.55,91) e a 35 centésimos da última classificada para a final, ficando na 20.ª posição das eliminatórias, o que lhe garante ser a primeira suplente.

Nos 100 metros estilos, o jovem Vasco Morgado, de 19 anos, conseguiu o 35.º tempo nas eliminatórias, com 55,40 segundos, ainda longe da sua melhor marca pessoal, que é de 53,64.

João Costa, Ana Pinho Rodrigues, Ana Guedes e Miguel Nascimento competiram nas eliminatórias da estafeta mista de 4x50 metros estilos, que concluíram na 15.ª posição, com um tempo de 1.42,21 minutos.

Ainda esta quarta-feira, Camila Rebelo, campeã europeia de piscina longa, disputa a final dos 200 metros costas, marcada para as 18:10, à qual chega com a quarta melhor marca das finalistas.

