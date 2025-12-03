Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial de Râguebi

Lobos contra Irlanda, Escócia e Uruguai no Mundial de râguebi

03 dez, 2025 - 11:02 • Redação

O sorteio da fase final realizou-se esta quarta-feira em Sidney, na Austrália, o país anfitrião.

A+ / A-

Portugal vai defrontar Irlanda, Escócia e Uruguai na fase de grupos do Mundial de râguebi em 2027.

O sorteio da fase final, que se realizou esta quarta-feira em Sidney, na Austrália, o país anfitrião, ditou que Portugal pertence ao grupo D.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A seleção, conhecida como “os lobos” e treinada por Simon Mannix, procura melhorar a exibição que fez em 2023, depois de cair na fase de grupos e de ter conquistado a primeira vitória em Mundiais, contra as ilhas Fiji.

É apenas a terceira vez na história que Portugal participa num Mundial de râguebi. A primeira foi em 2007, em França.

Em 2027 Portugal ruma à Austrália. O Mundial, que terá mais quatro equipas que o habitual, está marcado para o período entre 1 de outubro e 13 de novembro.

Todos os grupos:

Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong China, Chile
Grupo B: África do Sul, Itália, Geórgia, Roménia
Grupo C: Argentina, Fiji, Espanha, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escócia, Uruguai, Portugal
Grupo E: França, Japão, EUA, Samoa
Grupo F: Inglaterra, País de Gales, Tonga, Zimbabué

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 03 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975