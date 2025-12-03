Lobos contra Irlanda, Escócia e Uruguai no Mundial de râguebi

03 dez, 2025 - 11:02 • Redação
Portugal vai defrontar Irlanda, Escócia e Uruguai na fase de grupos do Mundial de râguebi em 2027.
O sorteio da fase final, que se realizou esta quarta-feira em Sidney, na Austrália, o país anfitrião, ditou que Portugal pertence ao grupo D.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
A seleção, conhecida como “os lobos” e treinada por Simon Mannix, procura melhorar a exibição que fez em 2023, depois de cair na fase de grupos e de ter conquistado a primeira vitória em Mundiais, contra as ilhas Fiji.
É apenas a terceira vez na história que Portugal participa num Mundial de râguebi. A primeira foi em 2007, em França.
Em 2027 Portugal ruma à Austrália. O Mundial, que terá mais quatro equipas que o habitual, está marcado para o período entre 1 de outubro e 13 de novembro.
Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong China, Chile
Grupo B: África do Sul, Itália, Geórgia, Roménia
Grupo C: Argentina, Fiji, Espanha, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escócia, Uruguai, Portugal
Grupo E: França, Japão, EUA, Samoa
Grupo F: Inglaterra, País de Gales, Tonga, Zimbabué