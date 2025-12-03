Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Râguebi. Portugal “não vai em turismo” ao Mundial

03 dez, 2025 - 21:09 • Lusa

Os “lobos” ficaram a conhecer, esta quarta-feira, os adversários no próximo Mundial que vai decorrer na Austrália.

A+ / A-

A seleção portuguesa de râguebi "não vai em turismo" ao Mundial Austrália'2027, assegura o selecionador, Simon Mannix, em reação ao sorteio que colocou Irlanda, Escócia e Uruguai no mesmo grupo que os "lobos".

"Não vamos lá em turismo, queremos ter um bom desempenho. Sabemos que o nosso grupo é um desafio muito grande, mas vamos dar o nosso melhor e estamos com muita vontade", atirou o neozelandês, em conferência de imprensa, no Centro de Alto Rendimento de râguebi, em Oeiras.

Portugal "não teve um bom desempenho contra estes adversários nos últimos 15 meses", mas Mannix considera que "qualquer grupo seria muito difícil" para os "lobos", particularmente quando entraram "no Pote 4 do sorteio".

O selecionador recusou, por outro lado, estabelecer objetivos "ainda tão longe do Mundial" e remeteu para um novo confronto com o Uruguai, "dentro de um ano", o momento de "fazer uma autoavaliação e começar a falar de objetivos".

No entanto, questionado sobre as possibilidades de Portugal passar aos oitavos de final no novo formato da competição, que se disputa, pela primeira vez, com 24 seleções, admitiu que "todas as equipas que entraram no sorteio nos Potes 3 e 4 estão, neste momento, a pensar na melhor forma de o conseguirem".

"A minha resposta é simples: temos de ter o nosso melhor desempenho de sempre e esse será o nosso desafio", apontou o treinador.

Há pouco mais de um ano, Portugal perdeu na Escócia (59-21), mas conseguiu três ensaios em Murrayfield, o que deixa alguma esperança de passar aos oitavos de final, pelo menos, como um dos melhores quatro classificados dos seis grupos.

"Os pontos de bónus vão ser importantíssimos para o apuramento neste Mundial e isso significa quatro ensaios. Por isso, esses são os nossos desafios. Se não conseguirmos ganhar o jogo, temos de estar na luta até ao fim", indicou o neozelandês.

Quanto aos adversários, Mannix considerou que "o Uruguai tem "pedigree" de mundialista" e recordou "a vitória sobre as Fiji, em 2019", que tal como a de Portugal, sobre o mesmo adversário, em 2023, "ninguém antecipava antes do Mundial".

Sobre a Escócia, o técnico frisou que é uma equipa "extremamente bem organizada e orientada, muito disciplinada, à imagem das equipas anglo-saxónicas".

Contra a Irlanda, o técnico espera "conseguir aguentar desta vez", o que, reconheceu, "não conseguimos em julho".

Portugal vai defrontar Irlanda, Escócia e Uruguai no Grupo D do Campeonato do Mundo de râguebi Austrália'2027, ditou o sorteio realizado hoje, em Sydney, uma das cidades-sede da competição.

A Seleção portuguesa, 20.ª classificada do ranking mundial da World Rugby, integrava o Pote 4 do sorteio e coube-lhe, em sorte, defrontar Uruguai (14.º), do Pote 3, Escócia (9.ª) do Pote 2, e Irlanda (4.º), do Pote 1.

Há menos de um mês, em 8 de novembro, Portugal perdeu com o Uruguai (26-8), em Lisboa, no primeiro teste de outono deste ano. Em julho, Portugal defrontou pela primeira e única vez a Irlanda, no Estádio Nacional, e sofreu a pior derrota do seu historial (106-7), enquanto há pouco mais de um ano, em novembro de 2024, perdeu na Escócia (59-21).

O próximo Campeonato do Mundo de râguebi disputa-se entre 1 de outubro e 13 de novembro de 2027, na Austrália.

Nos outros grupos, a Nova Zelândia, finalista da edição anterior, defronta Austrália, Chile e Hong Kong no Grupo A, enquanto a campeã em título África do Sul vai medir forças com Itália, Geórgia e Roménia no Grupo B.

Argentina, Fiji, Espanha e Canadá disputam o Grupo C, França, Japão, Estados Unidos e Samoa integram o Grupo E e Inglaterra, País de Gales, Tonga e Zimbabué discutem o Grupo F.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 03 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975