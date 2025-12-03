Râguebi. Portugal “não vai em turismo” ao Mundial

A seleção portuguesa de râguebi "não vai em turismo" ao Mundial Austrália'2027, assegura o selecionador, Simon Mannix, em reação ao sorteio que colocou Irlanda, Escócia e Uruguai no mesmo grupo que os "lobos".

"Não vamos lá em turismo, queremos ter um bom desempenho. Sabemos que o nosso grupo é um desafio muito grande, mas vamos dar o nosso melhor e estamos com muita vontade", atirou o neozelandês, em conferência de imprensa, no Centro de Alto Rendimento de râguebi, em Oeiras.

Portugal "não teve um bom desempenho contra estes adversários nos últimos 15 meses", mas Mannix considera que "qualquer grupo seria muito difícil" para os "lobos", particularmente quando entraram "no Pote 4 do sorteio".

O selecionador recusou, por outro lado, estabelecer objetivos "ainda tão longe do Mundial" e remeteu para um novo confronto com o Uruguai, "dentro de um ano", o momento de "fazer uma autoavaliação e começar a falar de objetivos".

No entanto, questionado sobre as possibilidades de Portugal passar aos oitavos de final no novo formato da competição, que se disputa, pela primeira vez, com 24 seleções, admitiu que "todas as equipas que entraram no sorteio nos Potes 3 e 4 estão, neste momento, a pensar na melhor forma de o conseguirem".

"A minha resposta é simples: temos de ter o nosso melhor desempenho de sempre e esse será o nosso desafio", apontou o treinador.

Há pouco mais de um ano, Portugal perdeu na Escócia (59-21), mas conseguiu três ensaios em Murrayfield, o que deixa alguma esperança de passar aos oitavos de final, pelo menos, como um dos melhores quatro classificados dos seis grupos.

"Os pontos de bónus vão ser importantíssimos para o apuramento neste Mundial e isso significa quatro ensaios. Por isso, esses são os nossos desafios. Se não conseguirmos ganhar o jogo, temos de estar na luta até ao fim", indicou o neozelandês.

Quanto aos adversários, Mannix considerou que "o Uruguai tem "pedigree" de mundialista" e recordou "a vitória sobre as Fiji, em 2019", que tal como a de Portugal, sobre o mesmo adversário, em 2023, "ninguém antecipava antes do Mundial".

Sobre a Escócia, o técnico frisou que é uma equipa "extremamente bem organizada e orientada, muito disciplinada, à imagem das equipas anglo-saxónicas".

Contra a Irlanda, o técnico espera "conseguir aguentar desta vez", o que, reconheceu, "não conseguimos em julho".

Portugal vai defrontar Irlanda, Escócia e Uruguai no Grupo D do Campeonato do Mundo de râguebi Austrália'2027, ditou o sorteio realizado hoje, em Sydney, uma das cidades-sede da competição.

A Seleção portuguesa, 20.ª classificada do ranking mundial da World Rugby, integrava o Pote 4 do sorteio e coube-lhe, em sorte, defrontar Uruguai (14.º), do Pote 3, Escócia (9.ª) do Pote 2, e Irlanda (4.º), do Pote 1.

Há menos de um mês, em 8 de novembro, Portugal perdeu com o Uruguai (26-8), em Lisboa, no primeiro teste de outono deste ano. Em julho, Portugal defrontou pela primeira e única vez a Irlanda, no Estádio Nacional, e sofreu a pior derrota do seu historial (106-7), enquanto há pouco mais de um ano, em novembro de 2024, perdeu na Escócia (59-21).

O próximo Campeonato do Mundo de râguebi disputa-se entre 1 de outubro e 13 de novembro de 2027, na Austrália.

Nos outros grupos, a Nova Zelândia, finalista da edição anterior, defronta Austrália, Chile e Hong Kong no Grupo A, enquanto a campeã em título África do Sul vai medir forças com Itália, Geórgia e Roménia no Grupo B.

Argentina, Fiji, Espanha e Canadá disputam o Grupo C, França, Japão, Estados Unidos e Samoa integram o Grupo E e Inglaterra, País de Gales, Tonga e Zimbabué discutem o Grupo F.