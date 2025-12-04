Ana Azevedo. “Sabemos perfeitamente aquilo que temos para fazer"

A capitã da seleção feminina de futsal, Ana Azevedo, espera que Portugal consiga “impor” o seu jogo. “Sabemos perfeitamente aquilo que temos para fazer".

A jogadora do Nun’ Alvares dá a receita para a vitória contra a Argentina nas meias-finais do primeiro Mundial de futsal feminino: "Precisamos, acima de tudo, de concentração e de sermos nós mesmas".

“A forma como entras no jogo, como a equipa está, ao longo dos 40 minutos, é muito importante”, refere.

Na conferência de imprensa conjunta, Ana Azevedo deu os "parabéns à Argentina e a nós por estarmos nas meias-finais; dar os parabéns pela organização deste primeiro Mundial. Para nós, jogadoras, é muito importante. Acima de tudo, quem vai sair a ganhar é o futsal feminino mundial".

Ana Azevedo soma três golos e duas assistências na competição, que está a decorrer nas Filipinas.

O Argentina – Portugal está marcado para as 10h00 desta sexta-feira.

Na outra meia-final estão Espanha e Brasil.