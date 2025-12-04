Andebol. Sporting derrotado na Champions

O Sporting perdeu 31-32 com o Veszprém, na Hungria, em partida da Liga dos Campeões de andebol.

Os leões estiveram na frente do marcador até ao último minuto da partida.

A equipa lusa queixa-se, nesse período, de duas decisões arbitrais.

Ao intervalo, o Veszprém vencia por 19-14.

Na segunda parte a equipa de Alvalade surgiu revigorada, deu a volta ao marcador e chegou aos 28-30.

No Sporting, Orri Thorkelsson fez 8 golos.

Com esta derrota, os verde e brancos falham a subida ao terceiro lugar do grupo A da Liga dos Campeões da modalidade.