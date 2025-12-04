Camila Rebelo continua com pressa dentro de água: recorde nacional nos 100m costas na Polónia

04 dez, 2025 - 11:54 • Lusa
A nadadora portuguesa Camila Rebelo bateu esta quinta-feira o recorde nacional dos 100 metros costas em piscina curta e garantiu a presença nas meias-finais dos Europeus, que estão a decorrer em Lublin, na Polónia.
Um dia depois de ter sido quarta nos 200 metros costas, igualmente com um novo máximo nacional (2.03,51 minutos), Camila Rebelo voltou a estar em destaque, ao nadar os 100 metros em 57,79 segundos, superando o seu anterior recorde, que era de 58,14.
Com esta marca, a sexta melhor das eliminatórias, Camila Rebelo assegurou a presença nas meias-finais, marcadas para as 19:52 locais (18:52 em Lisboa), ao contrário de Rafaela Azevedo, que foi 23.ª, com um tempo de 1.00,30.
As provas estão a decorrer na Polónia.
Francisca Martins tirou mais de dois segundos ao seu recorde pessoal nos 800 metros livres, ao nadar em 8.29,16 minutos e superar os anteriores 8.31,79, terminando na 11.ª posição das eliminatórias e falhando o apuramento para a final.
Nos 100 metros costas, João Costa ficou a apenas 15 centésimos de se qualificar para as meias-finais, ao terminar com o 23.º tempo das eliminatórias, com 51,81 segundos, aproximando-se também da sua melhor marca pessoal (51,34).
Também perto das meias-finais ficou Mariana Cunha nos 100 metros mariposa, ao nadar em 58,63 segundos, a apenas 15 centésimos do apuramento, ficando com o 17.º tempo.
Ana Guedes foi 24.ª na mesma prova, em 1.01,10 minutos, enquanto, no setor masculino, Vasco Morgado venceu a sua série, mas foi apenas 32.º nas eliminatórias, com 51,96 segundos.
Na estafeta mista de 4x50 metros livres, Miguel Nascimento, Alexandre Amorim, Mariana Cunha e Ana Pinho Rodrigues conseguiram o 13.º tempo, em 1.34,61 minutos.