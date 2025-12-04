Ouvir
Depois do tradicional périplo pela Grécia, chama dos Jogos de Inverno começa viagem até Milão-Cortina

04 dez, 2025 - 15:35

A+ / A-

A chama dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 iniciou esta quinta-feira a sua viagem final até Milão-Cortina, 63 dias antes do arranque do evento, numa cerimónia em Atenas, encurtada pelas más condições atmosféricas.

Depois do tradicional périplo pela Grécia, a chama olímpica foi entregue aos organizadores dos Jogos, partindo em direção a Roma, de onde sairá para um percurso de cerca de dois meses antes do início do evento, em 6 de fevereiro.

A tradicional cerimónia no Estádio Panatenaico, em Atenas, acabou por não ter, ao contrário do que habitualmente acontece, um programa artístico, que foi cancelado devido às más condições atmosféricas.

"Hoje é um momento mágico para todos nós", afirmou Giovanni Malagò, presidente do comité organizador de Milão-Cortina, cuja cerimónia de abertura vai acontecer no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, em 6 de fevereiro, extinguindo-se em 22.

Após uma viagem de nove dias pela Grécia e da sua chegada ao recinto da Acrópole de Atenas na quarta-feira, a chama vai iniciar o seu percurso em Itália no sábado, sendo transportada por 10.001 pessoas e percorrendo 12.000 quilómetros através de várias cidades e pontos emblemáticos italianos, incluindo o sítio arqueológico de Pompeia.

Antes de a chama ser entregue a Giovanni Malagò pelo presidente do Comité Olímpico Grego, Isidoros Kouvelos, a tenista Jasmine Paolini e o ciclista Filippo Ganna transportaram-na já dentro do Estádio Panatenaico.

Nos Jogos Olímpicos Paris'2024, Paolini conquistou a medalha de ouro em pares, ao lado da compatriota Sara Errani, enquanto Ganna, duas vezes campeão mundial de contrarrelógio, foi segundo classificado no crono na capital francesa.

Os Jogos Olímpicos de Inverno decorrem entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, enquanto os Jogos Paralímpicos se realizam entre 6 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d"Ampezzo.

