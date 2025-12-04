Luís Conceição e as meias-finais do Mundial. “Este é o nosso lugar”

O selecionador de futsal feminino, Luís Conceição, considera que “se fizermos as coisas bem feitas, vai ser difícil não estarmos onde queremos".

Luís Conceição antecipou o Argentina - Portugal das meias-finais do primeiro Mundial feminino.

"Este era um dos nossos objetivos claros, desde o sorteio do Mundial. Assumimos logo que um dos nossos objetivos era chegar às medalhas e isso obrigava-nos a chegar, pelo menos, às meias-finais. Estamos onde queremos. Acho que era nosso dever estarmos aqui, pela importância e pelo que temos feito no futsal feminino, não só em Portugal, mas também pelo que temos feito pelo futsal mundial. Este é o nosso lugar, que tanto desejávamos e que nos dava a possibilidade de chegarmos ao nosso objetivo”, disse.

O técnico nacional acrescenta: “Que esta meia-final, este Campeonato do Mundo, seja um momento de extrema importância para continuarmos a crescer, o futsal feminino português e mundial. Não só o nosso jogo, mas todos os das meias-finais e, principalmente, quando caminhamos já para a final, pode ter um papel determinante para o crescimento da modalidade, não só nos nossos países, que estão desenvolvidos, mas [para] conseguirmos atrair novos países, fazê-los crescer".

A partida, nas Filipinas, está marcada para as 10h00 de sexta-feira, hora portuguesa.