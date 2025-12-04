Ouvir
Mariana Cunha repescada para meias-finais dos Europeus de piscina curta

04 dez, 2025 - 16:00

Portuguesa participa nos 100 metros mariposa.

A nadadora portuguesa Mariana Cunha foi repescada para as meias-finais dos 100 metros mariposa dos Europeus de piscina curta, beneficiando da desistência de uma nadadora em Lublin, na Polónia.

Mariana Cunha tinha nadado as eliminatórias em 58,63 segundos, que lhe valeram o 17.º tempo, e ficou como primeira suplente, acabando agora por ser repescada para substituir a irlandesa Ellen Walshe, que tinha sido sexta nas qualificações, mas acabou por desistir.

A nadadora do Colégio Efanor vai nadar a primeira meia-final, marcada para as 19h34.

Além de Mariana Cunha, também Camila Rebelo vai disputar uma semifinal, dos 100 metros costas, depois de ter batido o recorde nacional, com 57,79 segundos, superando o seu anterior recorde, que era de 58,14.

Um dia depois de ter sido quarta na final dos 200 metros costas, Camila Rebelo vai nadar na segunda meia-final, prevista para as 18h56.

