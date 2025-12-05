Depois de 1.297 jogos e 18 anos, LeBron James volta a ficar abaixo dos 10 pontos na NBA

Na última jogada, com o jogo empatado, Lebron James recebeu a bola de Austin Reeves, o melhor em campo, com 44 pontos, 11 assistências e cinco ressaltos, e poderia ter lançado, mas preferiu colocar a bola em Rui Hachimura, que decidiu o encontro com um 'triplo' sobre o canto, em 'cima' da buzina.

O melhor marcador da história da NBA vinha marcando 10 ou mais pontos na 'regular season' desde 6 de janeiro de 2007, mas, em Toronto, ficou-se pelos oito pontos, num embate em que só acertou quatro de 17 'tiros' de campo.

Lebron James foi quinta-feira um dos heróis dos Los Angeles Lakers no triunfo por 123-120 face aos Toronto Raptors, mas, depois de 1.297 jogos consecutivos da fase regular na casa das dezenas, não conseguiu chegar aos 10 pontos.

Um dos mais impressionantes recordes da NBA e do desporto norte-americano, que sobreviveu 18 épocas seguidas, teve, assim, um fim no Canadá, onde LeBron James acabou, porém, a festejar, num jogo em que os Lakers atuaram sem o seu melhor marcador, o base esloveno Luka Doncic.

Num jogo em que falhou os cinco 'triplos' tentados, o '23' dos Lakers, de 40 anos, terminou com oito pontos, 11 assistências e seis ressaltos, em 35.58 minutos.

O conjunto californiano, que tinha perdido o último encontro, somou o 16.º triunfo, em 21 jogos, e segue no segundo lugar da Conferência Oeste, apenas atrás dos campeões Oklahoma City Thunder, que ganharam 21 dos 22 encontros disputados.

Na formação de Toronto, terceira a Este, agora com 15 triunfos e oito desaires, o melhor foi Scottie Barnes, que ficou à 'porta' do 'triplo duplo', com 23 pontos, 11 ressaltos e nove assistências