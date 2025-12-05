Ouvir
Triatlo

Vasco Vilaça nunca tinha feito um Ironman. Então, foi ao Bahrein e terminou em segundo

05 dez, 2025 - 11:38 • Lusa

O atleta português, terceiro no Mundial em 2025 e quinto nos Jogos de Paris, terminou a prova em 3:31.19 horas

O olímpico português Vasco Vilaça terminou esta sexta-feira na segunda posição o Ironman 70.3 do Bahrain, na sua estreia na distância, numa prova ganha pelo francês Vincent Luís pelo segundo ano consecutivo.

No final dos 1,9 quilómetros de natação, 90 quilómetros de ciclismo e 21,1 de atletismo, Vincent Luís, campeão no mundo de triatlo em 2019 e 2020 e medalha de bronze na estafeta mista nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu em 3:29.08 horas.

Na sua estreia no Ironman 70.3, Vasco Vilaça, terceiro no Mundial em 2025 e quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, terminou a prova na segunda posição, em 3:31.19 horas, à frente do belga Pieter Heemeryck (3:34.04).

Em Manama, a prova feminina foi ganha por Georgia Taylor-Brown, três vezes medalhada em Jogos Olímpicos, com destaque para o ouro na estafeta mista em Tóquio, com a britânica a gastar 3:51.19 horas.

A australiana Natalie Van Coevorden foi segunda em 3:35.54 horas, seguida da britânica India Lee (3:56.35).

