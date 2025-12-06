Ouvir
Atletismo. Nader muda de treinador

06 dez, 2025 - 22:22 • Carlos Calaveiras

Português vive e treina em Espanha, mas vai mudar o rumo à carreira.

Os atletas Isaac Nader e Salomé Afonso deixam o treinador Enrique Pascual Oliva.

A Renascença apurou que a dupla de internacionais portugueses – que residia em Espanha (Soria) desde 2022 - vai mudar de técnico em breve.

O novo treinador já está escolhido e vai ser estrangeiro.

Os dois atletas do Benfica estão agora a estagiar na África do Sul e regressam a Portugal no dia 13 para os Europeus de Corta Mato, que vão decorrer em Lagoa.

Issac Nader vem da melhor época na carreira, com vários recordes nacionais em distintas distâncias e a cereja no topo do bolo: título mundial nos Mundiais de Tóquio nos 1.500 metros.

Também Salomé Afonso teve um 2025 cheio. Destaque para a medalha de prata nos 1500 metros dos Europeus indoor em Apeldoorn.

