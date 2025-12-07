Ouvir
Natação

Estafeta feminina bate recorde nacional nos Europeus de piscina curta

07 dez, 2025 - 16:02 • Lusa

Camila Rebelo foi a nadadora em destaque no evento que termina este domingo.

A estafeta portuguesa feminina de 4x50 metros estilos bateu o recorde nacional nos Europeus de piscina curta, pouco depois de Camila Rebelo ter ficado em posição de repescagem para a final de 400 metros estilos.

Camila Rebelo, a figura mais destacada de Portugal na competição que termina este domingo na cidade polaca de Lublin, foi uma das integrantes do quarteto que estabeleceu o novo máximo nacional em 1.49,10 minutos, nas eliminatórias da prova, em conjunto com Ana Rodrigues, Ana Guedes e Mariana Cunha.

Apesar de ter superado o anterior recorde, a estafeta portuguesa ficou longe do apuramento para a final, reservado às oito seleções mais rápidas, ao terminar na 13.ª posição, entre 15 representações nacionais, sendo que a Espanha não chegou a participar.

Camila Rebelo, que já tinha batido em Lublin os recordes nacionais dos 50, 100 e 200 metros costas, ficou mais perto de disputar a final na prova individual de 400 metros estilos, ao concluir as eliminatórias no 11.º posto, o segundo de repescagem, com o tempo de 4.43,00 minutos.

Tal como a estafeta portuguesa feminina, a masculina de 4x50 metros estilos também ficou distante da qualificação para a final, ao ser 17.ª posicionada nas eliminatórias, com a marca de 1.36,01 minutos, relativamente distante do recorde nacional, de 1.33,82.

