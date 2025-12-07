Ouvir
Judo

Patrícia Sampaio prata no Grand Slam de Tóquio

07 dez, 2025 - 15:43 • Lusa

Esta foi a única medalha portuguesa no torneio.

A judoca Patrícia Sampaio conquistou a medalha de prata na categoria de -78 kg do Grand Slam de Tóquio ao perder na final com a japonesa Kurena Ikeda.

Patrícia Sampaio, segunda classificada do ranking mundial e primeira cabeça de série na capital do Japão, não conseguiu confirmar esse estatuto no combate pela medalha de ouro perante Ikeda, sétima posicionada na hierarquia da Federação Internacional de Judo, que se impôs por 'ippon'.

A judoca portuguesa, de 26 anos, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, começou por superar a japonesa Reina Tanaka graças a um 'yuko', na segunda ronda, depois de ter estado isenta de disputar a primeira, e conquistou o acesso às meias-finais ao vencer Shu Wang, de Taipé, por 'waza-ari'.

Patrícia Sampaio, que este ano já se sagrou campeã europeia de -78 kg, em Podgorica, e conquistou a medalha de bronze no Mundial de Budapeste, ganhou o direito a combater pelo título no Grand Slam de Tóquio ao impor-se nas meias-finais à japonesa Mao Izumi, por 'ippon'.

A compatriota Bárbara Timo apenas superou uma adversária na competição de -70 kg, a norte-americana Melissa Myers, por 'waza-ari', antes de tombar perante a italiana Irene Pedrotti, na sequência de um 'yuko', enquanto Taís Pina, na mesma categoria, e Miguel Gago, em -66 kg, perderam por 'ippon' na estreia, com Erina Ike e Shinsei Hattori, ambos do Japão.

